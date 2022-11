Gvardiol: Auch Juventus interessiert

Der nächste Topklub zeigt Interesse an Josko Gvardiol von RB Leipzig. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, lässt die Alte Dame den kroatischen WM-Fahrer beim Turnier in Katar beobachten. Am morgigen Mittwoch trifft der Vizeweltmeister auf Marokko (11 Uhr).

Neben Juventus strecken auch mehrere englische Schwergewichte die Fühler nach Gvardiol aus. Der 20-jährige Verteidiger steht noch bis 2027 in Leipzig unter Vertrag und zählt dort zu den Leistungsträgern. Entsprechend üppig würde bei einem etwaigen Transfer die Ablöse ausfallen.