Zweitbeste Quote Europas: Ibra wird nicht müde

39 Jahre und kein bisschen müde. Einmal mehr vermittelte Zlatan Ibrahimovic am Wochenende den Eindruck, sich nicht im Herbst, sondern im Hochsommer seiner Karriere zu befinden. Mit zwei Toren gegen die SSC Neapel (3:1) avancierte der Stürmer des AC Mailand zum Matchwinner.

Unter der Anzeige geht's weiter

In jedem seiner sechs Einsätze der laufendenden Serie A-Saison hat Ibra nun getroffen, viermal per Doppelpack und im Schnitt alle 53 Minuten. Nur Robert Lewandowski hat mit einer Quote von 50 Minuten pro Treffer eine bessere Ausbeute vorzuweisen.

Die besten Torjäger Europas