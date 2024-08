Medizincheck: Mukiele vor Rückkehr in die Bundesliga

Bayer Leverkusen steht kurz vor der Verpflichtung von Nordi Mukiele (26). FT kann einen Bericht der ‚L’Équipe‘ bestätigen, dass der Bundesligist den Abwehrspieler ohne Kaufoption ausleihen wird. An Paris St. Germain ist Mukiele bis 2027 vertraglich gebunden.

Für den morgigen Mittwoch ist der Medizincheck geplant. PSG hatte den Franzosen vor zwei Jahren für zwölf Millionen Euro von RB Leipzig geholt. Einen dauerhaften Stammplatz konnte sich Mukiele im Pariser Starensemble aber nicht erkämpfen.

In Leverkusen reagiert man mit dem Mukiele-Deal auch auf den anstehenden Abgang von Innenverteidiger Odilon Kossounou (23) zu Atalanta Bergamo. Mukiele ist nicht nur auf der rechten Seite, sondern auch in der Abwehrzentrale einsetzbar. Ein Fragezeichen steht in Leverkusen auch weiterhin hinter der Zukunft von Jonathan Tah (28).