Nemeth wechselt zu St. Pauli

David Nemeth schlägt ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. Den 21-jährigen Innenverteidiger zieht es vom FSV Mainz 05 in den Norden zum FC St. Pauli. Der Zweitligist macht weder Angaben zu den Ablösemodalitäten noch zur Vertragslaufzeit. An Mainz war der Defensivspieler noch bis 2024 gebunden.

Nemeth freut sich auf seinen neuen Klub: „Ich hatte in den Gesprächen mit den Verantwortlichen von Beginn an ein gutes Gefühl. Mich hat überzeugt, dass der Verein auf junge Spieler und ihre Entwicklung setzt und ihnen das nötige Vertrauen gibt. Deswegen war für mich früh klar, dass ich zum FC St. Pauli wechseln möchte. Jetzt freue ich mich darauf, dass es bald losgeht und ich meine neuen Mitspieler kennenlerne.“