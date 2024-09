Kein Meme mehr? Antonys Licht am Ende des Tunnels

Klar, der FC Barnsley ist ein Drittligist und eigentlich kein Maßstab für einen Klub mit den Ambitionen von Manchester United. Doch das 7:0 vom Dienstag, bei dem Erik ten Hag einigen Reservisten eine Chance gab, könnte so etwas wie die Initialzündung gewesen sein – zumindest für den Brasilianer Antony, der seit Monaten eher den Status als Internet-Lachnummer denn als echte sportliche Hilfe innehat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der jüngsten öffentlichen Warnung durch ten Hag ließ Antony nun einen engagierten und durchaus zielgerichteten Auftritt gegen Barnsley folgen. Ten Hags Lob fällt zwar pragmatisch aus, dennoch dürfte die Chance auf zukünftige Einsatzzeiten wieder gestiegen sein: „Ich denke, jeder Spieler sollte so reagieren. Man muss hart trainieren, man muss im Training Leistung bringen, man muss sich das Recht verdienen zu spielen. Und wenn sich die Chance bietet, muss man sie nutzen.“

Lese-Tipp

Neuer Mega-Vertrag für Mainoo?

Lediglich eine magere Einsatzminute in der Premier League war Antony bislang in dieser Saison vergönnt. Dass es zeitnah mehr werden, kann sein, ist aber nicht garantiert. Ten Hag erläutert: „Der Trainer kann nur elf Spieler auswählen und fünf Auswechslungen vornehmen. Man muss also sicherstellen, dass man in jeder Partie Spieler hat, die konstant Leistung bringen. Am wichtigsten ist, dass sie, wenn sich die Chance bietet, in einem Spiel Leistung bringen und zu einem siegreichen Team beitragen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Weniger Pirouetten, dafür aber der ein oder andere Sprint mehr soll es bei Antony zukünftig sein. Der Glaube, dass der Linksfuß die Mega-Investition aus dem Sommer 2022 jemals rechtfertigt, ist zwar gering. Aber dem Ziel, ein ernsthaftes Mitglied des Kaders zu werden, nähert sich 16-fache Nationalspieler offensichtlich wieder ein wenig an.