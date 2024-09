Ten Hags Rat an Antony

Antony hat bei Manchester United auch in dieser Saison einen schweren Stand. Auf der Pressekonferenz vor dem Drittrundenspiel im Carabao Cup am heutigen Dienstag gegen den FC Barnsley (21 Uhr) erklärte Trainer Erik ten Hag, dass die Tür für den Brasilianer zwar nicht geschlossen sei, dieser müsse sich im Training allerdings mehr anbieten: „Er kämpft sehr um seine Position im Team. Aber das erwarten wir von jedem Spieler, der im Kader von Manchester United steht, das sollten sie alle tun.“

Der 24-jährige Außenstürmer, der 2022 für umgerechnet knapp 95 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu den Red Devils gewechselt war, kam in dieser Saison bisher lediglich zu einem Kurzeinsatz gegen Brighton & Hove Albion (1:2). „Das ist Profifußball – man stellt die Mannschaft auf, von der man glaubt, dass sie die besten Chancen hat, ein Spiel zu gewinnen. Also müssen die Spieler um ihre Positionen kämpfen, und man stellt die Elf auf, die die beste Dynamik und die beste Chemie hat. Er muss sich das Recht im Training verdienen, aber die anderen machen das wirklich gut, also muss er sie übertreffen“, so ten Hag.