Joker-Transfer: Lyon holt Veretout

Jordan Veretout wechselt nach dem offiziellen Transferschluss in der Ligue 1 noch einmal den Verein. Wie Olympique Lyon offiziell bekanntgibt, kommt der 31-Jährige als sogenannter Joker-Transfer von Olympique Marseille an die Rhône. OL zahlt vier Millionen Euro für Veretout zuzüglich bis zu drei Millionen an weiteren Boni. Dazu sichert sich Marseille eine 25-prozentige Beteiligung an einem zukünftigen Transfergewinn. Der zentrale Mittelfeldspieler unterschreibt bis 2026.

Veretout war 2022 für mehr als 12 Millionen Euro von der AS Rom nach Marseille gewechselt. Für den Klub an der Côte d’Azur stand der sechsfache französische Nationalspieler in 94 Pflichtspielen auf dem Feld. Dabei bereitete er zehn Tore vor und erzielte ebenfalls zehn Treffer selbst. Seinen Stammplatz hatte Veretout in Marseille nach der Ankunft des neuen Trainers Roberto De Zerbi allerdings verloren. In der Ligue 1 ist es auch in der Woche nach Transferschluss noch möglich, einen inländischen Transfer durchzuführen. Diese Joker-Option hat Lyon nun gezogen.