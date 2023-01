Liverpool „gestochen“ | Neues Angebot für Mama Rabiot

Liverpool verliert bei Brentford

Der FC Liverpool muss zum Auftakt des neuen Jahres eine empfindliche Niederlage hinnehmen. Mit 1:3 ging das Auswärtsspiel beim FC Brentford gestern verloren. Sowohl der ‚Daily Express‘ als auch der ‚Mirror‘ berichten auf ihren Titelseiten von der Partie. Letzterer schreibt in Anspielung auf Brentford Spitznamen ‚Bienen‘: „Gestochen“. Trainer Jürgen Klopp spricht nach dem Misserfolg von einem „großen Kampf“ um einen Platz unter den besten Vier.

Juve kämpft um Rabiot

Juventus Turin würde weiterhin gerne mit Adrien Rabiot verlängern. Dessen Vertrag läuft im Sommer aus. „Mama, was für ein Angebot“, titelt nun die ‚Gazzetta dello Sport‘. Laut dem italienischen Blatt bietet Juve dem 27-jährigen Mittelfeldspieler sieben Millionen Euro plus eine Million Euro Boni pro Jahr. Beraterin und Mutter Veronique gilt als harte Verhandlungspartnerin. Zudem gibt es nach Rabiots guten Leistungen mit Frankreich bei der WM Interesse aus England.

Bernardo Silva mit Abschiedsgedanken

Bernardo Silvas Zukunft bei Manchester City bleibt ungewiss. Gegenüber den ‚Manchester Evening News‘ erklärt der 28-Jährige: „Wenn sie mich fragen, was ich vor zehn Jahren gedacht habe, dann wäre die Antwort gewesen: Mein Ziel ist es, spätestens mit 32 zu Benfica zurückzukehren. Was ich heute denke? Das hängt von nächstem Sommer ab. Ich verheimliche nicht, dass ich in meinen letzten Jahren das Ziel habe, falls woanders etwas Gutes passiert, zu einem neuen Projekt zu wechseln.“ Klare Worte des Portugiesen.