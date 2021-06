Marseille schnappt sich Gerson

Gerson wechselt zu Olympique Marseille. Wie der französische Mittelmeerklub mitteilt, wurde mit Flamengo Rio de Janeiro eine grundsätzliche Einigung über den Transfer des 24-Jährigen erzielt. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach 25 Millionen Euro zuzüglich fünf Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen.

Darüber hinaus streicht Flamengo bei einem Weiterverkauf 20 bis 25 Prozent der Ablöse ein. Für Gerson ist es die Rückkehr nach Europa. Von 2016 bis 2019 spielte der defensive Mittelfeldspieler in Italien für die AS Rom und den AC Florenz. Nun wagt der brasilianische U23-Nationalspieler einen neuen Anlauf in Frankreich.