England-Interesse: Hoffenheims Plan mit Durchstarter Beier

„Er macht einen richtig guten Job und sein Speed ist eine absolute Waffe, aber auch seine Arbeitsmentalität und die Torgefahr, die er ausstrahlt, tun der Mannschaft gut. […] Ich freue mich auf seine weiteren Schritte“, schwärmte Pellegrino Matarazzo, Trainer der TSG Hoffenheim, vor etwas über einem Monat von Maximilian Beier.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wenig verwunderlich, wenn man bedenkt, dass Beier in der Offensive so gut wie jeder Position bekleiden kann. Das polyvalente Eigengewächs kann sowohl auf den Flügeln als auch im Zentrum auflaufen. Hinzu kommen sechs direkten Torbeteiligungen in sieben Bundesligapartien. Der 20-Jährige gehört schon jetzt zu den Entdeckungen der neuen Saison.

Lese-Tipp

Hoffenheim: Kabak lange raus?

Der FC Brentford, der FC Everton und der FC Liverpool sollen den pfeilschnellen Angreifer bereits ins Visier genommen haben. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann spielt wohl mit dem Gedanken, Beier zeitnah für die DFB-Elf zu nominieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hoffenheim will handeln

Die Kraichgauer können sich über die rasante Entwicklung von Beier jedoch nur bedingt freuen. Dem Vernehmen nach besitzt der Rechtsfuß nämlich eine Ausstiegsklausel, die es ihm möglich macht, die Sinsheimer für 20 Millionen Euro zu verlassen.

Die TSG ist allem Anschein nach aber darum bemüht, die Zusammenarbeit mit dem U21-Nationalspieler fortzusetzen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, möchte der Bundesligist Beiers 2025 auslaufenden Vertrag verlängern und an dessen Leistungen anpassen. Das Fachmagazin spekuliert über einen höheren Lohn und angepasste „Wechselmodalitäten“ sowie „Ausstiegsszenarien“.