HSV: Kein Kontakt zu Wellenreuther

Timon Wellenreuther ist beim Hamburger SV kein so großes Thema wie angenommen. Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, besteht zwischen dem HSV und dem 24-Jährigen „kein Kontakt“. Mit HSV-Torwarttrainer Kai Rabe würde Wellenreuther allerdings auf seinen alten Förderer aus seiner Zeit als Nachwuchsspieler beim Karlsruher SC treffen.

Am Mittwoch bestätigte der ehemalige Schalker Schlussmann, dass er gerne wieder in den deutschen Profifußball zurückkehren würde: „Im Sommer ist alles möglich. Die Gespräche laufen aktuell, auch mit Willem II. Es wäre ein Traum, wieder in Deutschland zu spielen, mich in der Bundesliga zu beweisen.“