Barça verleiht Collado

Der FC Barcelona gewährt seinem Flügelstürmer Álex Collado (22) Spielpraxis. Wie die Blaugrana offiziell bekanntgeben, hat der Verein eine grundsätzliche Einigung mit dem FC Granada über eine Leihe bis Saisonende erzielt. Eine Kaufoption besteht laut dem Transfermarkt-Experten Fabrizio Romano allerdings nicht.

Die Andalusier sollen Collados Gehalt komplett übernehmen. Der Deal ist Teil von Barças Sparkurs, um die Vereinskassen zu entlasten und Spielraum für Neuzugange einzuräumen. Collados Vertrag bei den Katalanen ist noch bis 2023 datiert.

📌 LATEST NEWS | FC Barcelona and @GranadaCF_en have come to an agreement in principle for the loan of Álex Collado until the end of this season pic.twitter.com/yymNBR8D7D