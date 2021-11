Augsburg verlängert mit Oxford

Reece Oxford soll auch in Zukunft der Defensive des FC Augsburg angehören. Wie der Bundesligist mitteilt, wurde das bis 2023 laufende Arbeitspapier des 22-Jährigen vorzeitig bis 2025 ausgedehnt.

„Ich habe mich seit meinem Wechsel zum FCA in Augsburg wohlgefühlt und mich hier zu einem deutlich besseren Fußballer entwickelt“, erklärt Oxford seine Entscheidung, „ich bin überzeugt, dass meine Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen und der FCA genau der richtige Verein für mich ist, der mir enorm viel Vertrauen geschenkt hat.“

Im Januar 2019 hatte Augsburg den ehemaligen englischen Jugendnationalspieler von West Ham United zunächst ausgeliehen und im anschließenden Sommer für zwei Millionen Euro festverpflichtet. Seitdem lief Oxford in 56 Pflichtspielen für den FCA auf. Nach einer überstandenen Meniskusverletzung stand Oxford in zuletzt zehn Pflichtspiele hintereinander in der Startformation von Markus Weinzierl.

„Reece hat sich bei uns zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt. Er ist nicht nur in der Defensive sehr wichtig für unser Spiel, sondern ist auch offensiv bei Standards enorm gefährlich. Wir waren schon bei seiner Verpflichtung 2019 absolut von seinem Potenzial überzeugt. Aufgrund dieser Überzeugung haben wir auch bereits nach Abschluss der letzten Saison die Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit ihm begonnen und freuen uns sehr, dass Reece sich klar zum FCA bekannt hat“, sagt Sportchef Stefan Reuter.