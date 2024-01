Per Leihe: Augsburg lässt Winther ziehen

Frederik Winther bricht seine Zelte beim FC Augsburg bis zum Sommer ab. Die Fuggerstädter verkündeten am gestrigen Montagabend, dass der dänische Innenverteidiger auf Leihbasis beim portugiesischen Erstligisten GD Estoril Praia untergebracht wird. 2020 war der U-Nationalspieler aus seiner Heimat zu den Fuggerstädtern gewechselt, schaffte den Durchbruch bislang allerdings nicht. Vertraglich ist der 23-Jährige noch bis 2025 an den Bundesligisten gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportdirektor Marinko Jurendic erklärt: „Freddy hat in den letzten Wochen und Monaten gute Fortschritte gemacht, weshalb er sich zuletzt auch eine Kadernominierung gegen Leverkusen verdient hatte. Trotzdem sind wir zu dem gemeinsamen Entschluss gekommen, dass eine erneute Leihe und damit verbunden die Erfahrung in einer guten europäischen Liga das Beste für seine weitere Entwicklung ist. Wir wünschen Freddy viel Erfolg und Spielzeit in Estoril.“