Schweiz verkündet WM-Kader

Am heutigen Mittwoch hat der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin seinen WM-Kader bekanntgegeben. Wie die Schweiz offiziell mitteilt, werden unter anderem sieben Legionäre aus der Bundesliga mit zur Weltmeisterschaft fahren. Insgesamt setzt sich der Kader aus 26 Spielern zusammen.

Granit Xhaka vom FC Arsenal führt die Mannschaft als Kapitän an. Im Tor dürfte der aktuell verletzte Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach stehen. Außerdem sind bekannte Ex-Bundesliga-Spieler wie Breel Embolo (AS Monaco), Manuel Akanji (Manchester City) oder Denis Zakaria (FC Chelsea) mit von der Partie. Die Schweiz möchte sich in einer schwierigen Gruppe mit WM-Favorit Brasilien, Serbien und Kamerun durchsetzen.