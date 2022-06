Deutsche Klubs wollen Guilavogui

Joshua Guilavogui hat noch immer einen Markt in Deutschland. Nach Informationen unserer französischen Partnerseite Foot Mercato buhlen einige deutsche Klubs um die Dienste des französischen Mittelfeldspielers. Auch Al Shabab aus Saudi-Arabien bemüht sich um den 31-Jährigen vom VfL Wolfsburg.

In der vergangenen Saison war Guilavogui mit Kaufpflicht an Girondins Bordeaux ausgeliehen. Da der Traditionsklub jedoch in die Ligue 2 absteigen muss, greift der Passus nicht und Guilavogui kehrt vorerst nach Wolfsburg zurück, wo er noch bis 2023 unter Vertrag steht. In den Planungen der Wölfe spielt der Rechtsfuß allerdings keine Rolle mehr.