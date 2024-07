Nächste Hiobsbotschaft für Köln: Kainz lange raus

https://fc.de/kainz-faellt-aus

Kainz fällt aus | 1. FC Köln

FC-Profi Florian Kainz musste im Testspiel gegen Viktoria Köln bereits kurz nach seiner Einwechslung verletzt vom Platz. Direkt im Anschluss an das Spiel unterzog sich Kainz einer MRT-Untersuchung, die eine Verletzung am Sprunggelenk ergab. Kainz wird aus diesem Grund nicht mit ins Trainingslager in die Steiermark reisen und dem FC mehrere Wochen fehlen.