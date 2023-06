Milan bedient sich bei Lazio

Der AC Mailand steht vor einem Perspektivtransfer. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben die Lombarden Einigung mit Luka Romero erzielt. Der 18-jährige Angreifer ist nach seinem Vertragsende bei Lazio Rom ablösefrei zu haben.

In Mailand winkt dem Argentinier nun ein Vertrag bis 2027, die Unterschrift dürfte zeitnah erfolgen. In der abgelaufenen Saison stand Romero nur 276 Minuten lang für Lazio auf dem Feld. Dennoch glaubt Milan an sein Talent.

