Ramos in Paris angekommen

Der Transfer von Gonçalo Ramos zu Paris St. Germain wird zeitnah über die Bühne gehen. Wie FT aus Frankreich erfuhr, ist der Stürmer von Benfica Lissabon mittlerweile in der französischen Hauptstadt angekommen. Dort wird er den obligatorischen Medizincheck absolvieren und im Anschluss seinen Vertrag bei PSG unterschreiben.

Die Pariser holen Ramos per Leihe inklusive nahezu verpflichtender Kaufoption. 65 Millionen Euro werden fällig, wenn PSG diese zieht. Hinzu kommen 15 Millionen an Bonuszahlungen. Für PSG ist es notwendig, die Zahlung für den 22-jährigen Stürmer ins nächste Jahr zu verschieben, um Probleme mit dem Financial Fairplay zu umgehen.