Bayern bindet Stanisic

Der FC Bayern plant langfristig mit Josip Stanisic. Wie der Rekordmeister mitteilt, hat der 21-jährige Rechtsverteidiger seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2025 verlängert.

Seit Saisonbeginn hat der Kroate, der jüngst auch für die A-Nationalmannschaft debütierte, einen festen Platz im Profikader inne. In der laufenden Spielzeit kam Stanisic schon achtmal zum Einsatz.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic freut sich: „Wir sind sehr glücklich, dass wir erneut ein Talent aus unserem FC Bayern Campus bei unseren Profis integrieren konnten und dass sich Josip so schnell etabliert hat. Er hat seinen Weg gemacht und ist eine tolle Verstärkung. Josip ist ein sehr verlässlicher Spieler, sehr zweikampfstark, sehr sicher am Ball und macht auch Druck nach vorne. Er drängt sich in jedem Training auf – genau so soll er weitermachen.“