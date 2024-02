Lukaku lässt Zukunft offen

Romelu Lukaku weicht der Frage nach seiner sportlichen Zukunft aus. „Ich will Rom einfach nur helfen zu gewinnen, es ergibt keinen Sinn jetzt über das zu reden, was kommen wird“, so der Stürmer am Rande des gestrigen Europa League-Spiels gegen Feyenoord Rotterdam (1:1) gegenüber ‚Sky Italia‘. Der 30-jährige Belgier erzielte das einzige Tor seiner Mannschaft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lukaku ist noch bis zum Sommer vom FC Chelsea an die Giallorossi ausgeliehen. Bei den Londonern steht er noch bis 2026 unter Vertrag. In der aktuellen Spielzeit traf Lukaku für die Roma in 30 Pflichtspielen bereits 16 Mal.