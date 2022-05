Supertalent Endrick verlängert

Palmeiras bindet sein wohl größtes Talent. Wie der brasilianische Verein aus São Paulo bekanntgibt, hat man sich mit Endrick auf dessen ersten Profivertrag geeinigt. Der 15-jährige wird unterschreiben, sobald er seinen 16. Geburtstag feiert. Das ist am 21. Juli der Fall.

Laut Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano wird das neue Arbeitspapier bis 2025 laufen und eine Ausstiegsklausel über 60 Millionen Euro beinhalten. Endrick ist brasilianischer U17-Nationalspieler und kommt in der U20 von Palmeiras zum Einsatz.

O Palmeiras e o staff do atacante Endrick acertaram nesta segunda-feira as bases do primeiro contrato profissional do atleta. O acordo será assinado quando o jogador completar 16 anos 🟢⚪ #AvantiPalestra pic.twitter.com/l2IXlxj4hs