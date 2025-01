Bayern-Vertrag: Eindeutiges Signal von Davies

Im voranschreitenden Vertragspoker mit dem FC Bayern hat sich Alphonso Davies offenbar klar positioniert. Wie der ‚kicker‘ berichtet, hat der Linksverteidiger seinem Berater Nick Huoseh signalisiert, beim Rekordmeister bleiben zu wollen. Das deckt sich mit den jüngsten Berichten, dass den Münchnern der Durchbruch in den Verhandlungen mit dem Kanadier gelungen sei. Demnach sind nur noch wenige Details zu klären, bis der Deal besiegelt ist.

Sportvorstand Max Eberl sagte am gestrigen Samstag: „Wir versuchen die Verhandlungen so zu führen, dass sie zum Abschluss kommen. Wir werden hoffentlich bald etwas verkünden können.“ Laut ‚kicker‘ sind die Bayern den Forderungen der Davies-Seite entgegengekommen und haben ihr Angebot etwas erhöht. Der Vertrag des 24-Jährigen läuft zum Sommer aus, nun dürfte der Poker nach monatelangem Hin und Her zeitnah zum Abschluss kommen.