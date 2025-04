Unterschrieben: Bayern bindet Offensiv-Juwel

Wisdom Mike verschreibt seine Zukunft dem FC Bayern. Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervorgeht, bindet sich das Offensiv-Juwel für fünf Jahre bis 2030 an die Münchner. Das neue Arbeitspapier habe der 16-Jährige schon unterschrieben. Zur Einordnung: Das FIFA-Reglement verbietet normalerweise Verträge für Spieler unter 18 Jahren, die länger als drei Jahre gültig sind.

Mike gehört zu den größten Talenten am Bayern-Campus. In der laufenden Saison kommt er in 20 Einsätzen für die U17 und die U19 auf 25 Torbeteiligungen (18 Treffer, sieben Vorlagen). Darüber hinaus durfte der Flügelflitzer schon einige Male am Profitraining unter Vincent Kompany teilnehmen, im Februar fand er sich gegen Werder Bremen (3:0) erstmals im A-Kader wieder.