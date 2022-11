Medien: RB sucht keinen Mintzlaff-Ersatz

Oliver Mintzlaff wird bei RB Leipzig eine Lücke hinterlassen, die zunächst nicht neu besetzt werden soll. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, will das RB-Imperium zunächst keinen neuen Geschäftsführer in der sächsischen Filiale installieren. Am kommenden Dienstag wechselt Mintzlaff in die RB-Firmenzentrale und wird dort einer von drei Geschäftsführern.

Vom österreichischen Fuschl am See aus wird Mintzlaff aber auch weiter über die Geschicke bei den Leipzigern entscheiden. Laut dem Fachmagazin bleibt beispielsweise die Budgetplanung im Kompetenzbereich des Managers. Mintzlaff wolle zunächst testen, ob in Leipzig „eine flache Führung mit gleichberechtigten Geschäftsführern“ funktionieren kann.