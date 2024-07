Ablösefrei: Inter schnappt sich Taremi

Mehdi Taremi zieht es in die italienische Serie A. Inter Mailand vermeldet den Transfer des iranischen Angreifers offiziell. Der 31-Jährige unterschreibt ein bis 2027 gültiges Arbeitspapier.

Weil Taremis Vertragsverhältnis beim FC Porto vor wenigen Tagen ausgelaufen ist, wird keine Ablöse fällig. Seit 2020 stand der Mittelstürmer für den portugiesischen Traditionsverein auf dem Feld, sammelte in der Zeit 146 Scorerpunkte in 181 Partien. Kann der Nationalspieler diese Quote beim italienischen Meister bestätigen?