Hummels-Coach hört auf

Claudio Ranieri wird im Sommer wieder in den Trainer-Ruhestand zurückkehren. Das bestätigt der 73-jährige Coach der AS Rom in der italienischen Sportsendung ‚Dribbling‘, die am morgigen Samstagnachmittag ausgestrahlt wird, und aus der der übertragende Sender ‚Rai 2‘ einige Auszüge bereits am Freitagmittag veröffentlichte: „Der Klub wird sich nach einem neuen Trainer umsehen, der in der Lage ist, die Mannschaft an die Spitze des italienischen und europäischen Fußballs zu führen.“

Ranieri wird nach eigener Aussage im Anschluss weiter als sportlicher Berater bei der Roma tätig bleiben. Der Meistertrainer von Leicester City aus der Saison 2015/16 hat Mitte November als bereits dritter Coach der Saison die Roma übernommen und den Klub seiner Geburtsstadt mit bisher fünf Siegen und drei Unentschieden aus elf Spielen wieder in höhere Tabellengefilde geführt. Dabei setzt er in der Defensive auf Altstar Mats Hummels (35), der unter seinen beiden Vorgängern noch ein Dasein als Ergänzungsspieler fristete.