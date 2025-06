Como-Angebot: Baturina teurer als Modric

Um Martin Baturina nach Italien zu lotsen, will Como 1907 tief in die Tasche greifen. Nach FT-Informationen bietet der Klub von Trainer Cesc Fàbregas derzeit 28 Millionen Euro plus Boni für einen Transfer des 22-jährigen Kroaten von Dinamo Zagreb. Von der ersten Offerte berichtete Fabrizio Romano am gestrigen Samstag, die Höhe war bis dato nicht bekannt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte Zagreb das Angebot annehmen oder durch Verhandlungen sogar eine noch höhere Ablöse einstreichen, würde Baturina wohl in die Top drei der Rekordverkäufe seines derzeitigen Arbeitgebers aufsteigen. Damit würde er auch Legende Luka Modric (39) übertrumpfen, der 2009 für 22,5 Millionen Euro zu Tottenham Hotspur wechselte.