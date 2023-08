Mehr Offensivpower: Frankfurt hat Muriel auf dem Zettel

Wenige Tage vor Saisonstart ist bei Eintracht Frankfurt vor allem bezüglich der Besetzung der Sturmmitte wenig in Stein gemeißelt. Rafael Borré (27) liebäugelt seit längerer Zeit mit einem Abschied, Lucas Alario (30) ist ebenfalls ein Verkaufskandidat und Topscorer Randal Kolo Muani (24) hat seinen Wechselwunsch inzwischen bei der Frankfurter Führungsebene hinterlegt.

Kein Wunder also, dass sich die Eintracht für den Fall der Fälle absichern will und nach potenziellem Ersatz Ausschau hält. Laut Gianluca Di Marzio bekundet die SGE starkes Interesse an Luis Muriel von Atalanta Bergamo. Der mittlerweile 32-jährige Kolumbianer war jahrelang die personifizierte Torgarantie der Bergamasci. In der vergangenen Saison sprangen in der Serie A allerdings nur drei Treffer und vier Assists heraus.

Da Muriels Vertrag 2024 ausläuft und Atalanta mit Rekordeinkauf El Bilal Touré (21) einen neuen Zielspieler verpflichtet hat, würden dem Angreifer keine Steine in den Weg gelegt werden. Bisher hat das Frankfurter Interesse noch nicht zu einem Angebot geführt. Dafür müsste erst einmal Bewegung auf Seiten des Bundesligisten reinkommen.