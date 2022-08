Juve: Treffen mit Kostic-Berater

Juventus Turin bleibt weiterhin an Filip Kostic dran. Laut ‚Sky Italia‘ ist für heute ein Treffen zwischen den Beratern des Eintracht Frankfurt-Profis und den Verantwortlichen der Alten Dame angesetzt. Ziel des Meetings ist es, die Modalitäten eines möglichen Transfers zu eruieren, so der TV-Sender.

Unter der Anzeige geht's weiter

Von einem bevorstehenden neuen Angebot des Serie A-Klubs wurde bereits berichtet. Nun will Juve aber offenbar schnell Nägel mit Köpfen machen. Angesichts der abgelehnten Offerte von West Ham United über 15 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Boni weiß man bei den Italienern, dass man für den serbischen Flügelspieler tiefer in die Tasche greifen muss.