Neuer Trainer für Hummels: Juric übernimmt die Roma

Die AS Rom hat einen neuen Trainer. Wie der Serie A-Klub bekanntgibt, übernimmt Ivan Juric den vakanten Posten des Tabellen-16. der Serie A. Der 49-Jährige unterschreibt in der italienischen Hauptstadt einen Vertrag bis 2025. Dieser soll sich dem Vernehmen nach um eine Saison verlängern, sollte sich der Klub für die Champions League qualifizieren.

Juric war zuletzt bis zum Sommer Trainer beim FC Turin und beerbt Vereinslegende Daniele De Rossi, der erst am heutigen Mittwochmorgen von seinem Amt freigestellt wurde. Der Kroate wird in Rom unter anderem auf Mats Hummels (35) treffen, der sich dem Klub in der vergangenen Woche angeschlossen hatte. Zu den möglichen Nachfolgekandidaten für De Rossi zählte zwischenzeitlich auch der ehemalige BVB-Coach Edin Terzic.