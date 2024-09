Neuer Trainer-Job: Terzic-Angebot mit Zündstoff

Edin Terzic winkt die Rückkehr ins Trainergeschäft. Wie die in der italienischen Hauptstadt ansässige Sportzeitung ‚Il Romanista‘ vermeldet, hat die AS Rom dem 41-Jährigen ihren freien Trainerposten angeboten. Die Roma verkündete vor wenigen Stunden die Entlassung von Daniele De Rossi. Wie Terzic dem möglichen Engagement beim Serie A-Klub gegenübersteht, ist noch nicht durchgesickert.

Klar ist, die Aufgabe in Rom böte durchaus Zündstoff, unterschrieb doch erst kürzlich Ex-Wegbegleiter Mats Hummels in der Ewigen Stadt. Terzic und Hummels, das ist ein offenes Geheimnis, kamen in ihren letzten gemeinsamen Tagen in Dortmund gar nicht mehr gut miteinander aus.

Nach Terzic-Gerücht: Rom-Entscheidung gefallen

Der 35-jährige Innenverteidiger, bislang noch ohne Einsatz für seinen neuen Klub, ließ auch in öffentlichen Interviews Kritik an seinem Trainer durchklingen. Im unmittelbaren Vorfeld des Champions League-Finals gegen Real Madrid (0:2) soll es dann zu einer hitzigen Konfrontation zwischen den beiden gekommen sein.

Neben Terzic bringen italienische Medien weitere Kandidaten als Nachfolger für De Rossi ins Spiel. Spekuliert wird auch über die vereinslosen Thomas Tuchel, Maurizio Sarri, Ivan Juric und Jürgen Klopp, wobei Letzterer vorerst nicht zur Verfügung stehen dürfte.

Update (13:58 Uhr): An einer erneuten Zusammenarbeit mit Terzic kommt Hummels offenbar herum. Übereinstimmenden Meldungen zufolge steht die Roma vor der Verpflichtung von Ivan Juric.