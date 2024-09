Rom feuert De Rossi

Die AS Rom trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Daniele De Rossi. Das teilt der Serie A-Klub offiziell mit. Man wolle „zu einem Zeitpunkt, an dem die Saison noch in den Kinderschuhen steckt, schnell wieder den gewünschten Weg einschlagen können“, so die Begründung der Italiener.

De Rossi hatte bei den Römern, für die er als Spieler 616 Mal aufgelaufen war, erst im Januar übernommen. Die aktuelle Saison startete für den neuen Klub von Mats Hummels mit drei Unentschieden und einer Niederlage, in der Tabelle bedeutet das Platz 16. Wer in der italienischen Hauptstadt künftig an der Seitenlinie stehen wird, ist noch nicht bekannt.