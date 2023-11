West Ham: Neuer Versuch bei Solanke

Auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer ist West Ham United erneut auf Dominic Solanke (26) vom AFC Bournemouth aufmerksam geworden. Laut dem ‚Mirror‘ wollen die Hammers ihr Werben um Solanke erneuern. Einen Versuch, den Mittelstürmer im vergangenen Sommer für umgerechnet 45 Millionen Euro nach Ostlondon zu lotsen, hatte Bournemouth zurückgewiesen. Solankes Vertrag bei den Cherries ist noch bis 2027 gültig.

In der laufenden Saison ist der ehemalige Liverpooler in glänzender Verfassung: Sechs Tore und eine Vorlage in zwölf Pflichtspielen sprechen Bände. Mit dieser guten Quote trägt Solanke beim Tabellen-16. zum übergeordneten Saisonziel Klassenerhalt bei.