Boga wieder im BVB-Visier

Borussia Dortmund hat weiterhin Jeremie Boga vom italienischen Erstligisten US Sassuolo im Blick. Nach FT-Informationen gehören die Schwarz-Gelben zu einer ganzen Reihe von Klubs, die den 23-jährigen Flügelstürmer im Blick haben. Bereits im März war Boga von italienischen Medien mit dem BVB in Verbindung gebracht worden.

Mit acht Treffern und vier Assists gehört der Ivorer zu den wichtigsten Offensivakteuren beim Tabellenelften der Serie A. Vertraglich ist Boga noch bis 2022 an Sassuolo gebunden. Zu den weiteren Interessenten gehören Stade Rennes, Atalanta Bergamo, die SSC Neapel, der FC Sevilla, die AS Rom und Bogas Ex-Klub, der FC Chelsea. Die Blues besitzen eine Rückkauf-Option in Höhe von 20 Millionen Euro für den Senkrechtstarter, der 2018 noch für drei Millionen Euro nach Italien gewechselt war.