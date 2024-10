Brunner: Ruhiger Abschied aus dem Profigeschäft?

Seit Sommer trainiert Cedric Brunner beim Züricher Stadtklub FC Seefeld. Im Gespräch mit der ‚Neuen Zürcher Zeitung‘ erklärt der ehemalige Bundesliga-Verteidiger, dass er mehreren Interessenten aus der zweiten Liga und der Niederlande abgesagt hat. „Ich musste abwägen, was an diesem Punkt in meinem Leben überwiegt“, erzählt der Ex-Schalker zu seinen Absagen. Brunner meint, er sei „so fit wie noch nie“, trotz seiner Liebe zum Fußball fremdelt er jedoch mit der Branche.

Der 30-jährige Schweizer würde gerne Fußballspieler bleiben, aber nicht um jeden Preis. Brunner hatte besonders in seiner Anfangszeit beim FC Zürich, mit dem er damals abgestiegen ist, sowie mit etlichen Rückschlägen in Bielefeld und auf Schalke mental zu kämpfen. „Geld macht nicht alles wieder gut“, meint Brunner. „Im Fußball wird eigentlich alles auseinandergenommen – außer der Kopf“, führt er weiter aus. Ob es nochmal zu einem Profi-Engagement kommt, ist dem 30-Jährigen zufolge völlig offen.