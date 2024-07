Augsburg: Colina nach Dänemark

David Colina wird für eine Weile in Dänemark seinem Beruf als Profifußballer nachgehen. Wie ‚Tipsbladet‘ berichtet, wechselt der Linksfuß vom FC Augsburg erneut per Leihe zu Vejle BK. Der süddänische Verein sichert sich dem Bericht zufolge auch eine Kaufoption.

Schon in der abgelaufenen Saison ging der 24-jährige Linksverteidiger für Vejle auf Punktejagd. In der Rückrunde absolvierte Colina 14 Pflichtspiele auf Leihbasis für den Erstligisten. Sein Vertrag in Augsburg läuft noch bis 2027.