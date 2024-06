Arsenal: Bayern-Flirt Zinchenko darf gehen

Der FC Arsenal wird Linksverteidiger Oleksandr Zinchenko in diesem Transfersommer wohl keine Steine in den Weg leg. Nach Informationen des englischen Sportjournalisten Graeme Bailey haben die Gunners dem Ukrainer die Freigabe erteilt. Zuletzt wurde der 27-Jährige, vertraglich noch bis 2026 an Arsenal gebunden, beim FC Bayern gehandelt. Heiß ist diese Spur bislang aber nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Zinchenko darf mit Kieran Tierney ein weiterer Linksverteidiger den englischen Vizemeister verlassen. Der Schotte war die vergangene Saison an den La Liga-Klub Real Sociedad ausgeliehen. Auch Tierney, ebenfalls 27 Jahre alt, hat bei Arsenal einen Vertrag bis 2026. Nicht zum Verkauf steht hingegen der Pole Jakub Kiwior (24), ebenso Linksverteidiger und immer wieder als Abschiedskandidat gehandelt.