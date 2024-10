Transferzeugnis PSG: Ein Bayern-Flirt fällt deutlich ab

João Neves – 1

Luis Enrique war nicht mit dem zufrieden, was Manuel Ugarte auf der Sechs bei PSG anbot. Der 60-Millionen-Einkauf wurde schon nach seiner ersten Saison an Manchester United verschifft. Erneut nahm man in Paris 60 Millionen Euro für einen Sechser in die Hand – und landete mit João Neves den absoluten Volltreffer. Noch kein einziges Pflichtspiel hat der Portugiese verpasst. Der 20-Jährige ist deutlich spielstärker als sein Vorgänger und glänzt nicht nur in der Defensive, sondern vor allem in der Offensive. Neves ist nach neun Spieltagen mit sechs Assists bester Vorlagengeber der Ligue 1.

„Als er kam, gab es viele Erwartungen, ihn mit Vitinha spielen zu sehen“, sagt Matthieu Margueritte, Journalist bei der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato, „und das Ergebnis ist, dass er im Moment der beste Mittelfeldspieler der Mannschaft ist. Luis Enrique hat ihn schnell in seine Startelf gestellt. Er ist beispielsweise besser als Europameister Fabian Ruiz. Neves gilt jetzt schon als Marco Verratti 2.0.“ Im zweiten Anlauf hat PSG also einen passenden Erben für die italienische Klublegende gefunden, die seit 2023 bei Al Arabi SC ihr Geld verdient.

Willian Pacho – 1,5

Vor rund einem Monat lautete das erste Zwischenfazit zum Neuzugang von Eintracht Frankfurt wie folgt: „Sein Start war sehr gut bei PSG. Er hat alle beeindruckt und Lucas Beraldo auf die Bank verdrängt.“ Seitdem hat sich für Pacho bei PSG wenig geändert. Der 20-Jährige ist eine echte Verstärkung und aus der Abwehrzentrale neben Kapitän Marquinhos (30) nicht mehr wegzudenken.

Dabei war der bereits erwähnte Beraldo ursprünglich neben seinem brasilianischen Landsmann vorgesehen. Letztmals kam Beraldo am ersten Spieltag als Innenverteidiger zum Einsatz, seitdem muss der 20-Jährige aufgrund von Pachos starken Leistungen auf die linke Abwehrseite ausweichen. Auf Sicht wird sich daran auch nichts ändern. „Neben Neves ist Pacho der überzeugendste Neuzugang. Bei ihm gibt es keine Zweifel“, bescheinigt Margueritte.

Désiré Doué – 4,5

PSG lieferte sich im abgelaufenen Sommer einen wochenlangen Poker mit dem FC Bayern um die Dienste des Flügelflitzers. Aus dem Bieterwettstreit gingen die Franzosen am Ende als Sieger hervor – der große Gewinner ist der Hauptstadtklub allerdings nicht. Denn bisher ist Doué seinem 50-Millionen-Preisschild nicht gerecht geworden. Zu verkrampft agiert der 19-Jährige. Das Offensivtalent braucht noch viel Zeit.

„Er ist eindeutig noch nicht so weit“, fasst Margueritte zusammen, „er versucht, die Entscheidung zu erzwingen und spielt oft für sich selbst und nicht für die Mannschaft. Als wollte er beweisen, dass er für PSG spielen kann.“ Das Ergebnis: Drei Startelfeinsätze in neun Partien und bislang eine einzige Torbeteiligung. Enrique kritisierte erst vor wenigen Tagen Doués mangelhafte Entscheidungsfindung sowie das fehlende Auge für den besser postierten Mitspieler. Aus Bayern-Sicht kann man im Nachhinein froh sein, bei Doué auf ein All-in verzichtet zu haben.

Matvey Safonov – 3,5

Satte 20 Millionen Euro überwies Paris für den russischen Nationalkeeper an den FK Krasnodar. Safonov ist damit der teuerste Torhütereinkauf der Ligue 1-Geschichte. Es war vor allem die Ablöse, die Margueritte zufolge „alle überrascht hat“, da der 25-Jährige hinter Stammkeeper Gianluigi Donnarumma (25) als klare Nummer zwei eingeplant ist.

In drei Einsätzen konnte sich Safonov als Vertreter des Italieners beweisen und machte keinen überragenden, aber zumindest soliden Eindruck. Grundsätzlich fällt der Transfer nicht in die Kategorie Flop. Es bleibt jedoch die Frage offen, warum PSG gerade auf der Position so tief in die Taschen gegriffen hat.

