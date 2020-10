Bestätigt: Rashica-Wechsel geplatzt

Bayer Leverkusen hat es offenbar nicht rechtzeitig geschafft, die nötigen Unterlagen für einen Transfer von Milot Rashica fristgerecht einzureichen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist die Verpflichtung des 24-jährigen Offensivspielers vom SV Werder Bremen geplatzt.

Da das Transferfenster in der Bundesliga seit 18 Uhr geschlossen ist, könnte Rashica dennoch den SV Werder verlassen. Nach wie vor ist ein Transfer in die englische Premier League, in der das Fenster noch bis Mitternacht geöffnet ist, eine Möglichkeit für den Kosovaren.

Update (19:02): Rudi Völler bestätigt gegenüber dem ‚kicker‘: „Es gab Schwierigkeiten mit der Kaufoption. Da hatten Bremen und wir unterschiedliche Vorstellungen. Am Ende hat dann die Zeit nicht mehr für eine Einigung gereicht.“