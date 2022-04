Neymar-Gala gegen Clermont: Das 500-Millionen-Missverständnis antwortet

Die Beziehung zwischen Paris St. Germain und Neymar ist schwer belastet. Zu schwer wiegt der Vorwurf aus Katar, der 30-Jährige bleibe mit seinen Leistungen schon seit geraumer Zeit weit hinter den Erwartungen zurück, die sich der Klub einst mit der 222 Millionen Euro teuren Verpflichtung im Sommer 2017 erhofft hatte.

Nach FT-Informationen sucht PSG seit einigen Monaten nach einem geeigneten Abnehmer für den Brasilianer. Denn auf Paris kommen mit Blick auf den bis 2025 laufenden Vertrag massive Kosten zu. Die ‚L’Équipe‘ rechnet in einem aktuellen Bericht vor, dass der französische Ligaprimus bis dahin inklusive der Ablösesumme etwas mehr als 500 Millionen Euro für Neymar ausgegeben haben wird.

Die in Doha beheimateten Hauptaktionäre des Klubs knirschen daher mit den Zähnen. Zu selten ließ der technisch hochbegabte Angreifer in der jüngeren Vergangenheit seine Klasse aufblitzen. Vielmehr fällt Neymar durch häufige Verletzungen, loses Auftreten und allgemeine Antriebslosigkeit auf.

Gala-Auftritt gegen Clermont

Beim gestrigen 6:1-Kantersieg gegen Clermont Foot trumpfte Neymar jedoch nach längerer Zeit wieder groß auf. Der 30-Jährige erzielte einen Hattrick und legte dazu noch einen Treffer für Kylian Mbappé auf.

Eine solche Leistung gelang dem Brasilianer zuletzt im Dezember 2020. Für die PSG-Besitzer bleibt zu hoffen, dass Neymar es nach all der Kritik in den zurückliegenden Monaten nun noch einmal wissen will – denn ein Verkauf scheint mit Blick auf die Konditionen ausgeschlossen.