Bayern - Benfica: So könnten sie spielen

Am vierten Spieltag der Champions League-Gruppenphase kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen des FC Bayern mit dem 37-fachen portugiesischen Meister Benfica Lissabon. In der Allianz Arena wird Benfica ab 21 Uhr die Chance auf Wiedergutmachung erhalten, nachdem die Adler vor zwei Wochen im eigenen Stadion mit 0:4 gegen die Bayern baden gingen.

Rotation bei Bayern möglich

Beim Favoriten von der Säbener Straße deuten sich einige Veränderungen an. Zum einen wird Julian Nagelsmann nach überstandener Covid-Erkrankung wieder auf der Trainerbank Platz nehmen, zum anderen gibt es laut dem jungen Trainer „Überlegungen, dem ein oder anderen Vielspieler eine Pause zu geben.“ Damit deutet Nagelsmann ein wenig Rotation in Bayerns Startelf an.

Alphonso Davies (21) könnte eine Pause erhalten. Der schnelle und wuchtige Außenverteidiger hadert mit einigen muskulären Problemen. Gegen Union Berlin (5:2) zog sich Leon Goretzka (26) eine Fleischwunde zu, wird laut Nagelsmann für die Champions League-Partie aber zur Verfügung stehen, genauso wie Lucas Hernández (25), der nach einer Knieblessur zunächst fraglich war, gegen Benfica aber auflaufen kann.

Niederlage hat „Spuren hinterlassen“

Gegenüber ‚A Bola‘ ließ Gäste-Coach Jorge Jesus keinen Zweifel daran, dass eine Niederlage wie die vor zwei Wochen gegen Bayern (0:4) „Spuren hinterlässt“. Die Lissaboner „müssen organisiert sein“, um gegen den Favoriten bestehen zu können, so der Trainer.

Als Schwachstelle im Spiel der Bayern macht der portugiesische Altmeister die hohe Verteidigungslinie aus. Dass die Münchner mit „wenigen Spielern“ verteidigen, will Benfica mit schnellen Kontern ausnutzen. Jesus ist sich allerdings sicher, dass „dieses Spiel nicht definieren wird“, ob Benfica sich für das Achtelfinale qualifizieren kann. Hierfür seien „das nächste Spiel gegen Barcelona und das letzte gegen Dynamo Kiew“ ausschlaggebend.

So könnten die Bayern spielen