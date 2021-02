Götze begründet Augsburg-Abschied

Am Deadline Day schloss sich Felix Götze auf den letzten Drücker noch dem 1.FC Kaiserslautern an. Gegenüber der ‚Bild‘ hat der 22-Jährige seinen Leihwechsel begründet und offengelegt, dass die sportliche Perspektive den Ausschlag gegeben hat. „Ich habe jetzt fast zwei Jahre nicht das gemacht, was ich liebe. Ich will einfach wieder auf dem Platz stehen und spielen“, so der Innenverteidiger.

In der Saison 2018/19 war Götze gerade dabei, sich im Profikader des FC Augsburg zu etablieren (sechs Einsätze, ein Tor), als ihn Anfang 2019 schwere Hüftprobleme ein ganzes Jahr zum Pausieren zwangen. Nachdem sich der 1,85-Mann wieder ans Team herangekämpft hatte, wurde er in der Vorbereitung zur aktuellen Spielzeit von einer Corona-Erkrankung erneut zurückgeworfen. Nun folgt der Neustart in der dritten Liga.