Comeback schon heute? Der Leipzig-Plan mit Ouédraogo

Ausgerechnet beim ehemaligen Erzrivalen könnte der Ex-Schalker Assan Ouédraogo nach hartnäckigen Knieproblemen sein Debüt für RB Leipzig feiern. Gegen Borussia Dortmund (18:30 Uhr) winkt ihm ein Platz im Kader, je nach Spielverlauf sind sogar die ersten Minuten für den Sommerneuzugang drin.

Doch selbst, wenn es heute noch nicht so weit sein sollte – mittel- bis langfristig hat man in Leipzig große Pläne mit Ouédraogo, der zu den größten deutschen Talenten zählt und ein Komplettpaket an fußballerischen Fähigkeiten mitbringt.

Robustheit, Dynamik, technische Finesse, ein starker Drang zum Tor – um nur mal einige Qualitäten des Rechtsfußes zu nennen. Dabei kann Ouédraogo auf der Sechser-, der Achter-Position oder weiter vorne sowie auf den Flügeln agieren.

Überall dort verfügt RB selbstredend über starkes Personal, sodass Ouédraogos Weg zum Stammspieler durchaus einige Zeit in Anspruch nehmen könnte. Dessen ist sich der Youngster bewusst, mittelfristig dürfte sich die Geduld aber dann für alle Seiten auszahlen.