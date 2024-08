United: Bayern-Duo zum Medizincheck

Noussair Mazraoui (26) ist an diesem Montagmorgen nach England aufgebrochen. Entsprechendes Bildmaterial liefert ‚Sky‘. Am morgigen Dienstag werde sich der marokkanische Rechtsverteidiger dem Medizincheck bei Manchester United unterziehen und im Anschluss seine Unterschrift unter einen Fünfjahresvertrag setzen.

Mazraoui verlässt Bayern München zusammen mit seinem Abwehrkollegen Matthijs de Ligt (25) und schließt sich den Red Devils an. In Old Trafford treffen die beiden ehemaligen Ajax-Profis auf ihren einstigen Förderer Erik ten Hag.

Update (7:13 Uhr): ‚Sky‘ zeigt nun auch Aufnahmen, wie sich de Ligt auf dem Weg nach Manchester macht.