DFB veröffentlicht U21-Kader

Der DFB hat den Kader der U21-Nationalmannschaft für die kommenden beiden Partien gegen Slowenien und Wales bekanntgegeben. Mit Lennart Czyborra vom FC Genua und Jean-Manuel Mbom vom SV Werder Bremen stehen zwei Neulinge im Aufgebot von Trainer Stefan Kuntz.

Gegen die Slowenen tritt Deutschlands U21 am 12. November zum Testspiel an, bevor am 17. November das EM-Qualifikationsspiel gegen die Waliser folgt (beide Partien um 18:15 Uhr). „Wir wollen gegen Wales nun die endgültige Qualifikation für die U21-Europameisterschaft 2021 perfekt machen, das ist das klare Ziel dieser Länderspielphase“, zeigt sich Kuntz entschlossen.