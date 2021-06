Spanien - Schweden: Die Aufstellungen

Am heutigen Montagabend (21 Uhr) startet Spanien in die Europameisterschaft. Das Team von Nationalcoach Luis Enrique empfängt am ersten Spieltag der Gruppe E Schweden. Dabei muss La Furia Roja weiterhin auf den Corona-positiv getesteten Sergio Busquets verzichten.

Spanien

Simón – Llorente, P. Torres, Laporte, Alba – Koke, Rodri, Pedri – F. Torres, Morata, Olmo

Schweden

Olsen – Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson – Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg – Berg, Isak