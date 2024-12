HSV-Trainer: Kuntz mit Überraschungslösung?

Der Hamburger SV um Sportvorstand Stefan Kuntz steht vor einer richtungsweisenden Entscheidung. Darf Interimscoach Merlin Polzin das Zepter beim ehemaligen Bundesliga-Dino auch nach der Winterpause noch in der Hand halten oder installieren die Verantwortlichen einen neuen Trainer?

Diverse Kandidaten wurden in den vergangenen Wochen mit den Rothosen in Verbindung gebracht. Neben Bruno Labbadia und Co. ist jetzt auch Danny Röhl ein Thema in Hamburg, berichtet der ‚kicker‘. Der deutsche Übungsleiter, der aktuell beim englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday an der Seitenlinie steht, soll unter anderem auch den FC Southampton auf den Plan gerufen haben.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist völlig offen, für welche Option sich der HSV entscheidet. Polzin hat am Samstag (13 Uhr) im Heimspiel gegen Greuther Fürth noch die Chance, Argumente für eine Festanstellung zu sammeln. Nach fünf Punkten aus den vergangenen drei Zweitliga-Partien unter dem 34-Jährigen scheint jedoch auch eine externe Lösung denkbar.