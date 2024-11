Rom: Hummels mit Geduld am Ende

Bei Mats Hummels ist die Geduld mit der AS Rom so langsam aufgebraucht. Wie ‚Sky‘ berichtet, erwägt der 35-Jährige einen vorzeitigen Abschied im Winter, sollte sich seine Situation unter dem neuen Cheftrainer Claudio Ranieri nicht verbessern. Der 73-Jährige ist bereits der dritte Trainer der Giallorossi in dieser Saison. Von dessen beiden Vorgängern Daniele De Rossi und Ivan Juric wurde Hummels so gut wie nicht berücksichtigt und spielte bislang nur eine Partie.

Grundsätzlich kann sich der routinierte Innenverteidiger laut ‚Sky‘ sogar auch mit einem Karriereende anfreunden, sollten die Optionen im Winter nicht reizvoll genug sein. Dementsprechend könne Hummels nichts ausschließen. Die Roma ist demnach über die Pläne ihres Sommerneuzugangs informiert. Ranieri selbst stellte dem Ex-BVB-Profi bei seiner gestrigen Antrittspressekonferenz mehr Minuten in Aussicht. Insofern könnte Hummels’ Abenteuer in Italien doch noch ein gutes Ende finden.