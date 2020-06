Bayer terminiert die Havertz-Entscheidung

Bayer Leverkusen hat sich einen Zeitrahmen gesteckt, bis wann eine Entscheidung über die Zukunft von Kai Havertz fallen soll. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht der Stichtag nach dem Pokalfinale gegen den FC Bayern am 4. Juli an. Bei einem Gespräch mit Havertz sowie dessen Beratern soll geklärt werden, wie es mit dem Eigengewächs weitergeht.

Die Boulevardzeitung ist sich sicher, die Antwort zu kennen. Demnach strebt der 21-Jährige nach wie vor einen Vereinswechsel an und will die Werkself nach zehn Jahren unterm Bayer-Kreuz verlassen. Nach wie vor fraglich ist aber, ob ein Klub die geforderten 100 Millionen Euro bezahlen wird. So oder so wird Havertz mindestens noch bis August für Bayer auflaufen, wenn das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen die Glasgow Rangers ansteht. Sportchef Rudi Völler hat einen Wechsel vor dem Saisonende kategorisch ausgeschlossen.